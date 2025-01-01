Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Ein Messie-Restaurant in Colorado

All3MediaStaffel 7Folge 3
Ein Messie-Restaurant in Colorado

Ein Messie-Restaurant in ColoradoJetzt kostenlos streamen

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Folge 3: Ein Messie-Restaurant in Colorado

42 Min.Ab 12

Diesmal wird Chefkoch Gordon Ramsays Expertise in Arvada, Colorado, benötigt. Die Besitzer Alexa und Randy sind wegen ihres 25 Jahre alten Restaurants "Old Neighborhood" am Verzweifeln. Das Paar ist mächtig stolz auf seinen Familienbetrieb, weshalb Ramsay umso geschockter über die Zustände im Lokal ist. Da helfen nur radikale Maßnahmen ...

