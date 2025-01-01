Ein Wiedersehen mit alten BekanntenJetzt kostenlos streamen
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Folge 10: Ein Wiedersehen mit alten Bekannten
42 Min.Ab 12
In dieser Folge stattet Gordon drei Restaurants, denen er ein Jahr zuvor geholfen hat, einen Besuch ab, um zu sehen, ob seine Veränderungen nachhaltig waren. Zuerst besucht er das "Galleria 33", das von den beiden Schwestern Rita und Lisa geführt wird. Als Zweites fährt Gordon zum "Olde Hitching Post". Zuletzt besucht er das Lokal "Prohibition Grille", dessen Besitzerin Rishi nach Gordons Besuch keine Bauchtanzshows mehr vorführt ...
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2007
