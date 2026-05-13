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Folge 525: Infos & Tipps: Logopädie
2 Min.Folge vom 13.05.2026
Jedes Kind ist anders und auch die Sprachentwicklung geht unterschiedlich schnell voran. Wann muss ich mir als Elternteil darüber Gedanken machen? Entgegen verbreiteter Mythen sind Eltern meist nicht schuld an einer Sprachverzögerung oder -entwicklungsstörung ihrer Kinder. Sie können aber viel tun, um Sprache im Alltag zu fördern.
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