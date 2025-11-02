Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
INSIDE: Bahnhofsviertel

Ich habe 7 Tage im Frankfurter Bahnhofsviertel gelebt

JoynStaffel 1Folge 8
Ich habe 7 Tage im Frankfurter Bahnhofsviertel gelebt

Ich habe 7 Tage im Frankfurter Bahnhofsviertel gelebtJetzt kostenlos streamen

INSIDE: Bahnhofsviertel

Folge 8: Ich habe 7 Tage im Frankfurter Bahnhofsviertel gelebt

32 Min.

Zum Abschluss seiner Woche im Bahnhofsviertel geht Felix auf eine kulinarische Entdeckungstour. Gemeinsam mit Bernd Zehner erkundet er Restaurants und Imbisse - zwischen unscheinbaren Ecken und überraschenden kulinarischen Highlights.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

INSIDE: Bahnhofsviertel
Joyn
INSIDE: Bahnhofsviertel

INSIDE: Bahnhofsviertel

Alle 1 Staffeln und Folgen