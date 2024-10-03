Das Risiko zahlt sich ausJetzt kostenlos streamen
Inside Der Herr der Ringe
Folge 3: Das Risiko zahlt sich aus
43 Min.Folge vom 03.10.2024Ab 12
Peter Jackson und sein Team versuchen, die internationalen Vertriebsrechte für das Mammut-Projekt "Der Herr der Ringe" zu verkaufen. Zu diesem Zweck drehen sie einen exklusiven Trailer, der im Mai 2001 bei den Filmfestspielen in Cannes gezeigt wird. Nach der Veranstaltung in Frankreich bleiben nur noch sechs Monate Zeit, um den ersten Teil rechtzeitig zum Kinostart im Dezember fertigzustellen ...
Genre:Anthologie, Dokumentation
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Highpoint Productions, Inc.