Inside Der Herr der Ringe
Folge 4: Oscarregen
43 Min.Folge vom 03.10.2024Ab 12
"Die Gefährten", der erste Teil der Trilogie, ist ein absoluter Hit an den Kinokassen. Doch Peter Jackson und sein Team müssen noch zwei weitere Filme fertigstellen. Vor allem die aufwendigen Spezialeffekte und computergenerierte Figuren wie Gollum verlangen den Experten bei Weta Workshop einiges ab. Können die Beteiligten dem Druck standhalten?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Inside Der Herr der Ringe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anthologie, Dokumentation
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Highpoint Productions, Inc.