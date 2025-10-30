Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 5vom 30.10.2025
43 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12

Peter Jacksons Trilogie ist weltweit ein absoluter Erfolg und spielt allein an den Kinokassen fast drei Milliarden Dollar ein. Doch New Line Cinema behauptet, kaum etwas an dem Projekt verdient zu haben. Zahlreiche Klagen und Gerichtskosten bringen das Studio in Bedrängnis. Die Verfilmung von "Der Hobbit" soll die Rettung sein, doch Jackson möchte nicht selbst Regie führen ...

