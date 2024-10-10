Ein Happy End für NeuseelandJetzt kostenlos streamen
Inside Der Herr der Ringe
Folge 6: Ein Happy End für Neuseeland
42 Min.Folge vom 10.10.2024Ab 12
Das Projekt "Der Hobbit" steht unter keinem guten Stern. Um möglichst viel Geld herauszuschlagen, sollen plötzlich drei Filme aus der schmalen Buchvorlage gemacht werden. Der Druck auf alle Beteiligten wächst immer mehr und es kommt zu gesundheitlichen, logistischen und zeitlichen Problemen.
Inside Der Herr der Ringe
Genre:Anthologie, Dokumentation
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Highpoint Productions, Inc.