Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Inside FBI - Die härtesten Fälle

Der Golden State Killer

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 19vom 18.01.2026
Der Golden State Killer

Der Golden State KillerJetzt kostenlos streamen

Inside FBI - Die härtesten Fälle

Folge 19: Der Golden State Killer

24 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12

Er mordet und vergewaltigt über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten, ohne gefasst zu werden: Um dem Golden State Killer das Handwerk zu legen, muss das FBI neue Methoden anwenden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Inside FBI - Die härtesten Fälle
Kabel Eins Doku
Inside FBI - Die härtesten Fälle

Inside FBI - Die härtesten Fälle

Alle 1 Staffeln und Folgen