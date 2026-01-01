Terroranschlag in San BernardinoJetzt kostenlos streamen
Inside FBI - Die härtesten Fälle
Folge 20: Terroranschlag in San Bernardino
22 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12
Es herrscht eine ausgelassene Stimmung während einer Weihnachtsfeier unter Kollegen in San Bernardino. Plötzlich betreten maskierte Männer das Büro und beginnen mit ihren Automatikwaffen auf die Menschen zu schießen. Es gibt Tote und Verletzte, die Täter sind auf der Flucht.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.
