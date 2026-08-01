Inside FBI - Die härtesten Fälle
Folge 21: Al-Qaida (1)
24 Min.Folge vom 27.08.2026Ab 12
Als in Afrika zwei US-Botschaften bombardiert werden, haben drei ermittelnde FBI-Agenten einen Verdacht: Bei einem verletzten Beobachter des Geschehens könnte es sich um einen Terroristenanführer handeln.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Inside FBI - Die härtesten Fälle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 4: Paramount Pictures International Ltd.
Enthält Produktplatzierungen