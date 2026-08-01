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Inside FBI - Die härtesten Fälle

Todesflug TWA 800

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 24vom 20.08.2026
Todesflug TWA 800

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Inside FBI - Die härtesten Fälle

Folge 24: Todesflug TWA 800

23 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12

Juli 1996: Nur zwölf Minuten nach dem Start vom JFK-Flughafen in New York, explodiert eine Maschine auf dem Trans-World-Airlines-Flug 800. FBI-Agenten ermitteln, ob es sich um einen tragischen Unfall oder um Sabotage handelt.

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