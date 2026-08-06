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Inside Harrison Ford

Mit Peitsche und Fedora

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 1vom 06.08.2026
Mit Peitsche und Fedora

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Inside Harrison Ford

Folge 1: Mit Peitsche und Fedora

43 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12

Harrison Ford arbeitet als Zimmermann, während er versucht, in Hollywood als Schauspieler Fuß zu fassen. Einen ersten Erfolg erlangt er 1973 mit einer Rolle in dem Film "American Graffiti" von Regisseur George Lucas. Dieser verhilft Ford vier Jahre später zum weltweiten Durchbruch, als er ihn für die Rolle des Han Solo in "Krieg der Sterne" besetzt.

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