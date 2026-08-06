Mit Peitsche und FedoraJetzt kostenlos streamen
Inside Harrison Ford
Folge 1: Mit Peitsche und Fedora
43 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12
Harrison Ford arbeitet als Zimmermann, während er versucht, in Hollywood als Schauspieler Fuß zu fassen. Einen ersten Erfolg erlangt er 1973 mit einer Rolle in dem Film "American Graffiti" von Regisseur George Lucas. Dieser verhilft Ford vier Jahre später zum weltweiten Durchbruch, als er ihn für die Rolle des Han Solo in "Krieg der Sterne" besetzt.
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Inside Harrison Ford
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Nacelle Company LLC