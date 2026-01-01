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Inside Harrison Ford
1 StaffelAb 12
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Inside Harrison Ford
Harrison Ford zählt zu den großen Hollywood-Legenden und ist bekannt für seine ikonischen Rollen wie Han Solo oder Indiana Jones. Doch der ehemalige Zimmermann hatte keinen einfachen Start in der Traumfabrik. Die Dokumentation "Inside Harrison Ford" beleuchtet die erfolgreiche Karriere des Schauspielers, die sich bereits über fünf Jahrzehnte erstreckt.
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Nacelle Company LLC
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