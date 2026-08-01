Inside Harrison Ford
Folge 2: Vom Flop zum Kultfilm
43 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12
Nach seinen erfolgreichen Auftritten im Lucasfilm-Universum wird es für Harrison Ford Zeit, andere Wege einzuschlagen. In Ridley Scotts "Blade Runner" übernimmt er die Hauptrolle, doch hinter den Kulissen des düsteren Science-Fiction-Films kommt es zu Konflikten, die die Produktion behindern. Obwohl der Film an den Kinokassen nicht überzeugen kann, wird er schließlich zum absoluten Kultklassiker.
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Inside Harrison Ford
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Nacelle Company LLC