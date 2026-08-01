Inside Harrison Ford
Folge 6: Guten Flug
42 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12
Für "Air Force One" schlüpft Harrison Ford in die Rolle des US-Präsidenten, der selbst zum Actionhelden werden muss, als sein Flugzeug von Terroristen angegriffen wird. Was als verrückter Einfall eines jungen Drehbuchautors beginnt, wächst sich zu einer der aufwendigsten Produktionen der Dekade aus. Doch bevor der Film überhaupt abheben kann, müssen Budgetkrisen, ein echtes Flugzeug und vier legendäre Worte auf die Probe gestellt werden.
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Inside Harrison Ford
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Nacelle Company LLC