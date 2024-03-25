Inside The Simpsons
Folge 2: Die Pilot-Folge
43 Min.Folge vom 25.03.2024Ab 12
Nach den erfolgreichen Clips innerhalb der Tracey Ullman Show entscheidet sich Fox dazu, die Simpsons als eigene Serie zu produzieren. Ein Zeichentrickformat zur besten Sendezeit stellt für das Netzwerk ein Risiko dar, da große Konkurrenz wie die Bill Cosby Show ausgestochen werden muss. Das Team arbeitet unter Hochdruck, doch der geplante Ausstrahlungstermin kann nicht gehalten werden.
Inside The Simpsons
Genre:Anthologie, Dokumentation
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Highpoint Productions, Inc., Bildrechte: The Nacelle Company