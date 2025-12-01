Inside The Simpsons
Folge 5: Vom Fernsehen ins Kino
43 Min.Folge vom 30.12.2025Ab 12
Im Laufe der Jahre gibt es mehrere Wechsel im Team rund um die Simpsons. Dadurch entwickelt sich die Serie stetig weiter, doch jeder einzelne Showrunner hat auch eine eigene Vision. Als Bill Oakley und Josh Weinstein das Projekt übernehmen, konzentrieren sie sich auf das Erfolgsrezept der Anfangsjahre und schaffen es dadurch, die Serie noch größer zu machen.
Inside The Simpsons
Genre:Anthologie, Dokumentation
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Highpoint Productions, Inc., Bildrechte: The Nacelle Company