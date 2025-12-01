Zum Inhalt springenBarrierefrei
Vom Fernsehen ins Kino

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 5vom 30.12.2025
Folge 5: Vom Fernsehen ins Kino

43 Min.Folge vom 30.12.2025Ab 12

Im Laufe der Jahre gibt es mehrere Wechsel im Team rund um die Simpsons. Dadurch entwickelt sich die Serie stetig weiter, doch jeder einzelne Showrunner hat auch eine eigene Vision. Als Bill Oakley und Josh Weinstein das Projekt übernehmen, konzentrieren sie sich auf das Erfolgsrezept der Anfangsjahre und schaffen es dadurch, die Serie noch größer zu machen.

