Inside The Simpsons
Folge 6: Das Vermächtnis
43 Min.Folge vom 26.03.2024Ab 12
Seit über drei Jahrzehnten haben die Simpsons massiven Einfluss auf die Popkultur der ganzen Welt. Über diesen Zeitraum hinweg mussten die Serie und ihre Entwickler zahlreiche Herausforderungen, wie sinkende Zuschauerzahlen, meistern. Doch letztendlich sind die Simpsons für Fox noch immer ein Erfolgsgarant, der weiterhin andauert.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Inside The Simpsons
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anthologie, Dokumentation
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Highpoint Productions, Inc., Bildrechte: The Nacelle Company