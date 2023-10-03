Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 1vom 03.10.2023
43 Min.Folge vom 03.10.2023Ab 12

In den 80er Jahren ist der Fernsehmarkt in den USA hart umkämpft. NBC, ABC und CBS sind die großen Marken, die die Zuschauer mit ihren Formaten begeistern. Doch auch der neue Sender Fox will sich behaupten. Zusammen mit James L. Brooks, Sam Simon und Matt Groening erschafft Fox eine Reihe von kurzen Clips für die Tracey Ullman Show, die den Sender schon bald ganz groß herausbringen ...

