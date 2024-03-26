Inside The Simpsons
Folge 4: Kampf der Studios
43 Min.Folge vom 26.03.2024Ab 12
Zu Beginn der Serie übernimmt die Firma Klasky Csupo die Animation der Simpsons. Doch das kleine unkonventionelle Studio gerät schon bald an seine Grenzen. Innerhalb des Teams kommt es zu Differenzen, die die Zusammenarbeit mit Fox gefährden könnten.
Genre:Anthologie, Dokumentation
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Highpoint Productions, Inc., Bildrechte: The Nacelle Company