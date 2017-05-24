Internet der Lügen
Folge vom 24.05.2017: Stalker aus Leidenschaft
45 Min.Folge vom 24.05.2017Ab 12
Candy Williams ist nach Gulfport, Florida, gezogen, nachdem sie ihre Darmkrebserkrankung überstanden hat. In der sonnigen Umgebung fühlt sich die 36-Jährige wohl und freut sich auf einen Neuanfang. Nur ein Mann fehlt Candy zu ihrem Glück - doch den trifft sie eines Tages am Strand: Joe Collier ist auch neu in Florida, geschieden und Vater eines Sohnes. Zwischen den beiden funkt es auf Anhieb und schon nach wenigen Monaten ziehen sie zusammen. Aber Candy ertappt ihren Freund immer wieder beim Lügen und entdeckt sein Profil schließlich auf einer Dating-Website. Doch nachdem sie Joe vor die Tür gesetzt hat, beginnt der Terror.
