Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Internet der Lügen

Ein Flirt mit Folgen

TLCFolge vom 17.05.2017
Ein Flirt mit Folgen

Ein Flirt mit FolgenJetzt kostenlos streamen

Internet der Lügen

Folge vom 17.05.2017: Ein Flirt mit Folgen

44 Min.Folge vom 17.05.2017Ab 12

Familie Long lebt in einer verschlafenen Kleinstadt in Ohio und führt ein sorgenfreies Leben. Doch Ehefrau Leslie langweilt sich. Die 37-Jährige will nicht mehr nur Hausfrau sein und sucht online nach Kontakten für eine Buch-Vermarktung. Einen besonders guten Draht hat sie zu User „Jay Jay Zero One“, der ihr seine Hilfe anbietet. Doch Jay Jay wird bald mehr als ein Business-Partner: Die beiden treffen sich und beginnen einen heißen Flirt. Als Gatte Brian dahinter kommt, verspricht Leslie, den Kontakt sofort abzubrechen. Doch kurz darauf beginnt ein Unbekannter, anonyme Drohbriefe zu schreiben, die die ganze Familie in Panik versetzen.

Alle verfügbaren Folgen