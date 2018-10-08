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Island Life - Traumhaus gesucht

Strand oder Dock?

HGTVFolge vom 08.10.2018
Strand oder Dock?

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Island Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 08.10.2018: Strand oder Dock?

21 Min.Folge vom 08.10.2018

Lisanne und Greg aus Royersford, Pennsylvania, haben sich in das idyllische Städtchen Brigantine, im Atlantic County, New Jersey, verliebt und beschließen, mit der Familie ganz auf die Insel zu ziehen. Sie suchen nun ein Haus, das genug Platz für ihre Teenager-Zwillinge und den Hund bietet. Doch bei einem Punkt, ist sich die Familie nicht einig: Soll ihr künftiges Heim am Strand oder in der Bucht liegen?

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