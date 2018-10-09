Ein gemütliches Outdoor-DomizilJetzt kostenlos streamen
Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 09.10.2018: Ein gemütliches Outdoor-Domizil
21 Min.Folge vom 09.10.2018
Da sie beide auf Fidalgo Island, einer gut 100 km2 großen, hügeligen und bewaldeten Insel im Bundesstaat Washington aufgewachsen sind und eine herrliche Kindheit verlebten, möchten Katie und Mike, dass auch ihre Kids dort im Pacific fischen, in freier Natur campen und Bergwandern können. Deshalb will die Familie Mount Vernon verlassen und nimmt heute die Fähre nach Fidalgo, um ihr Traumhaus zu finden.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10-20: Warner Bros. Discovery, Inc.