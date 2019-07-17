Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 17.07.2019: Ein Haus in Kanada
21 Min.Folge vom 17.07.2019
Bill und Eric haben den Jackpot bei der St. Patricks Day Lotterie gewonnen und können ihr Glück kaum glauben. Jetzt braucht das glückliche Paar und ihre Zwillinge Hilfe bei der Suche nach einem größeren Familienhaus in Chicagos stilvollem Viertel North Shore. David Bromstad zeigt der Familie wahre Traumhäuser!
