HGTVFolge vom 17.07.2019
21 Min.Folge vom 17.07.2019

Scott kauft ein Rubbellos mit der Nummer „22“, weil das die Glückszahl von Page ist - und gewinnt eine Million Dollar! Das Paar sucht nach einem schönen Familienhaus in Champaign, Illinois. David Bromstad findet das perfekte Anwesen. Es folgt ein weiterer Grund, die Champagner-Korken knallen zu lassen.

