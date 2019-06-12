Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTV Folge vom 12.06.2019
Als ein Arbeitskollege einen Lottoschein ausfüllte, machte Ashley mit. Und es hat sich gelohnt! Eine Million Dollar später kann Ashley aus ihrer Mietwohnung in Cape Girardeau, Missouri, ausziehen und sich mit ihrem Anteil des Gewinns ein Eigenheim kaufen. David Bromstad unterstützt sie bei der Entscheidung - soll es ein Haus mit Potential, aber Renovierungs-Bedarf, oder ein Neubau werden?

