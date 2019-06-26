Großes Haus für kleines GeldJetzt kostenlos streamen
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 26.06.2019: Großes Haus für kleines Geld
21 Min.Folge vom 26.06.2019
Mit ihren jüngst gewonnenen drei Millionen Dollar kann sich ein Paar aus New York ihr Traumhaus in ihrer alten Nachbarschaft Northport auf Long Island leisten. David Bromstad zeigt den beiden nette Häuser direkt am Strand, doch mehr im Kern von Long Island würden sie deutlich mehr für ihr Geld bekommen. Jetzt müssen sie sich entscheiden, was ihnen wichtiger ist.
Genre:Reality, Haus und Garten
