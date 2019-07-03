Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTVFolge vom 03.07.2019
Wegen der steigenden Immobilienpreise in Kalifornien ist für ein Paar klar, dass sie lebenslang mieten würden. Doch sie gewinnen überraschend eine Million Dollar und plötzlich ändert sich alles! Jetzt investieren sie in ihr erstes Eigenheim und lassen sich von David Bromstad potentielle Traumhäuser zeigen.

