Janus
Folge 1: Janus (1/7)
Mysteriöse Tode, ein mächtiger Pharmakonzern und ein Ermittler, der selbst ins Fadenkreuz gerät. Der forensische Psychologe Leo gerät erneut in die Machenschaften des undurchsichtigen Pharmakonzerns Janus, während eine rätselhafte Serie von Suiziden die Ermittler beschäftigt. Als er zu einem Streit zwischen zwei Männern gerufen wird, soll er das Risiko eines früheren Patienten einschätzen. Kurz darauf stirbt die Frau des anderen Beteiligten. Die Spuren des Falls führen Leo näher, als ihm lieb ist, und zwingen ihn, sich seiner eigenen Vergangenheit zu stellen. Besetzung: Alexander Pschill (Leo Benedikt) Barbara Romaner (Agnes Benedikt) Franziska Weisz (Cara Horvath) Andreas Kiendl (Konstantin Fink) Christopher Schärf (Junior) Barbara Kaudelka (Miriam Karner) Morteza Tavakoli (Sebastian Afshar) Moritz Uhl (Flo Benedikt) Holger Schober (Stefan Prader) Johannes Gabl (Philipp Lipping) Monika Huber (Magdalena Lipping) Nikolaus Barton (Markus Schneider) Ferry Öllinger (Dr. Menschik) Valentin Frantsits (junger Polizist) Alex Linhardt (Polizist) Alexander T.T. Mueller (Arzt) Regie: Andreas Kopriva Drehbuch: Jacob Groll, Sarah Wassermair Bildquelle: ORF/Hubert Mican
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