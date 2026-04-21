Janus
Folge 5: Janus (5/7)
46 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 12
In Caras Büro behauptet das Ehepaar Schmiedinger, Opfer eines Attentats zu sein. Herr Schmiedinger hält sich für den Prinzen von Wales, seine Frau für seine Leibwächterin. Cara bittet Leo um Unterstützung, der von dieser besonderen Form gemeinsamen Wahns fasziniert ist – doch er muss klären, ob echte Gefahr besteht und von wem sie ausgeht. Gleichzeitig will Agnes Leo endlich die Wahrheit sagen, doch zuhause erwartet sie ein Schock: Er konfrontiert sie mit einem beunruhigenden Fund. Buch: Jacob Groll und Sarah Wassermair Regie: Andreas Kopriva Bildquelle: ORF/Petro Domenigg
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12ANGST
Copyrights:© Season 1: ORF 3