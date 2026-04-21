Janus
Folge 4: Janus (4/7)
Eine junge Studentin wird im Gang der Universität kaltblütig ermordet. Es gibt weder eine Tatwaffe noch ein Motiv, noch Zeugen. Die Vorlesung, aus der sie kam, beschäftigte sich mit Mordtheorien. Gibt es da vielleicht einen Zusammenhang? Ein Kommilitone (Michael Steinocher) gesteht jedenfalls vor Leo (Alexander Pschill) und Cara (Franziska Weisz) theoretisch den Mord – praktisch aber ist er nicht nachzuweisen. Besetzung: Alexander Pschill (Leo Benedikt) Barbara Romaner (Agnes Benedikt) Franziska Weisz (Cara Horvath) Andreas Kiendl (Konstantin Fink) Christopher Schärf (Junior) Barbara Kaudelka (Miriam Karner) Morteza Tavakoli (Sebastian Afshar) Moritz Uhl (Flo Benedikt) Karl Fischer (Dr. Lorenz Laudon) Regie: Andreas Kopriva Buch: Jacob Groll, Sarah Wassermair Bildquelle: ORF/ORF/Petro Domenigg
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