Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Janus

Janus (2/7)

ORF IIIStaffel 1Folge 2vom 20.04.2026
Janus (2/7)

Janus (2/7)Jetzt kostenlos streamen

Janus

Folge 2: Janus (2/7)

46 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Fanny alarmiert ihren Babysitter mit einem Schrei und behauptet, ihr kleiner Bruder Benjamin sei von einem Mann misshandelt worden. Dem Ermittler Leo Benedikt gegenüber beschuldigt sie ihren eigenen Vater. Medizinische Befunde deuten darauf hin, dass Benjamin schon länger Gewalt erdulden musste. Doch bleibt unklar, ob Fanny die Wahrheit sagt oder ob sich hinter ihrer Aussage ein anderes Motiv verbirgt. Die Ermittlungen stehen damit vor einer heiklen Gratwanderung zwischen Schutz und Zweifel. Besetzung: Alexander Pschill (Leo Benedikt) Barbara Romaner (Agnes Benedikt) Franziska Weisz (Cara Horvath) Andreas Kiendl (Konstantin Fink) Christopher Schärf (Junior) Barbara Kaudelka (Miriam Karner) Morteza Tavakoli (Sebastian Afshar) Moritz Uhl (Flo Benedikt) Regie: Andreas Kopriva Drehbuch: Jacob Groll, Sarah Wassermair Bildquelle: ORF/ORF/Günther Pichlkostner

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Janus
ORF III
Janus

Janus

Alle 1 Staffeln und Folgen