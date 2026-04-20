Janus
Folge 2: Janus (2/7)
Fanny alarmiert ihren Babysitter mit einem Schrei und behauptet, ihr kleiner Bruder Benjamin sei von einem Mann misshandelt worden. Dem Ermittler Leo Benedikt gegenüber beschuldigt sie ihren eigenen Vater. Medizinische Befunde deuten darauf hin, dass Benjamin schon länger Gewalt erdulden musste. Doch bleibt unklar, ob Fanny die Wahrheit sagt oder ob sich hinter ihrer Aussage ein anderes Motiv verbirgt. Die Ermittlungen stehen damit vor einer heiklen Gratwanderung zwischen Schutz und Zweifel. Besetzung: Alexander Pschill (Leo Benedikt) Barbara Romaner (Agnes Benedikt) Franziska Weisz (Cara Horvath) Andreas Kiendl (Konstantin Fink) Christopher Schärf (Junior) Barbara Kaudelka (Miriam Karner) Morteza Tavakoli (Sebastian Afshar) Moritz Uhl (Flo Benedikt) Regie: Andreas Kopriva Drehbuch: Jacob Groll, Sarah Wassermair Bildquelle: ORF/ORF/Günther Pichlkostner
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