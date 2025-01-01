jerks.
Folge 1: Hindenburg
22 Min.Ab 12
Emily ist am Boden zerstört, weil ihr Schwangerschaftstest zwar positiv ist, die Ärztin aber keine Schwangerschaft erkennen kann. Es stellt sich heraus, dass der Hersteller defekte Tests auf dem Markt verbreitet hat. Um das Trauma zu verarbeiten, besuchen Christian und Emily eine Selbsthilfegruppe. Christian fühlt sich in der Gruppe jedoch schrecklich fehl am Platz und das Verhängnis nimmt seinen Lauf - und zwar rasend schnell ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
jerks.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / ProSieben