Folge 8: Braindead
22 Min.Ab 16
Muriel ist seit fünf Monaten im Wachkoma; Christian und Emily statten ihr und Jacob einen Besuch ab. Jacob kümmert sich rührend um seine Freundin. Als er erzählt, dass er trotz Koma mit Muriel Sex habe, ist Christian sprachlos. Das Thema beschäftigt ihn nachhaltig, sodass er auch mit Fahri darüber spricht. Bald schlägt das Thema im Freundeskreis hohe Wellen ...
