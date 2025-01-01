jerks.
Folge 6: Der soziale Abstieg
21 Min.Ab 12
Christian trifft zufällig seine Ex-Freundin Josie wieder, als diese in einem Müllcontainer rumwühlt. Er ist alarmiert: Hat sie die Trennung von ihm damals nicht verkraftet und ist deshalb in diese prekäre Situation geraten? Josie ruft Christian wenig später an und lädt ihn und seine Freundin Emily zum Diner ein. Der Abend verläuft jedoch komplett aus dem Ruder ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / ProSieben