Folge 7: Die Mutter aller Drogen
24 Min.Ab 16
Christian ist panisch: Er vermutet Hodenkrebs zu haben, tatsächlich ist es aber eine Hodensackentzündung. Sein Urologe versucht ihn zu beruhigen. Das Gegenteil ist jedoch der Fall, denn Christian überrascht den Arzt beim Koksen und nun ist er davon überzeugt, dass er eine falsche Diagnose gestellt bekommen hat. Derweil fahren Emily und ihre Mädels zum Wellnessen, und Emily bittet Christian, sich um Muriels Freund Jacob zu kümmern. Doch den finden Christian und Fahri richtig doof.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Joyn / ProSieben