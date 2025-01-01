Zum Inhalt springenBarrierefrei
jerks.

Ring of Fire

Ring of Fire

jerks.

Folge 10: Ring of Fire

24 Min.Ab 16

Christian beschließt, Emily endlich einen Antrag zu machen. Er kauft einen sündhaft teuren Ring und plant gemeinsam mit Fahri einen romantischen Abend im Restaurant; der Ring soll in Emilys Dessert versteckt werden. Auch Jacob und Muriel kommen zufällig dazu. Als Jacob Muriel versehentlich mit Emilys Dessert füttert, hat Christian ein Riesenproblem ...

