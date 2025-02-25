Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 10: Der kleine Yardim

21 Min.Ab 12

Fahri und Pheline wollen heiraten, und zwar in Thailand unter Wasser. Christian soll Trauzeuge sein. Fahri bittet seinen Freund, vor dem großen Tag seine Affäre mit Jasmin "Blümchen" Wagner zu beenden. Dabei erfährt Christian zufällig, dass Fahri einen Sohn hat. Beim Tauchkurs trifft Christian auf seinen Erzfeind Jörg Diernberger, der auch zur Hochzeit eingeladen ist. Als er sich weigert, aufgrund eines Herpes von Jörg sein Mundstück an ihn abzugeben, eskaliert die Situation.

