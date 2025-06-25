jerks.
Folge 7: Paul
22 Min.Folge vom 25.06.2025Ab 12
Christian und Fahri lernen bei einem Kochkurs Paul Keuter kennen. Paul und Christian sind sich sympathisch und verabreden sich, ohne dass Fahri davon erfährt. Der ist eifersüchtig und schmiedet einen Racheplan, um Christian bloßzustellen. Als eine Schulaufführung von Christians Kindern ansteht, bittet Christian Veronica Ferres, die Moderation zu übernehmen. Als Christian sich jedoch weigert, eine von ihr begangene Fahrerflucht auf sich zu nehmen, sagt sie ihm kurzfristig ab.
Weitere Folgen in Staffel 2
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / ProSieben