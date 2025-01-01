jerks.
Folge 4: Fuß
23 Min.Ab 12
Christian trifft zufällig seinen One-Night-Stand wieder. Nach anfänglichen Differenzen landen die beiden in der Kiste. Derweil plant Fahri mit dem ehemaligen Nationalspieler Arne Friedrich ein gemeinsames Business. Christian, der bei einem Meeting in Arnes Haus dabei ist, passiert ein kleines Missgeschick: Er zerstört den Gipsabdruck von Arnes Fuß, den er als Fünfjähriger gemacht hat. Das zu beheben gestaltet sich jedoch schwieriger als zunächst gedacht ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / ProSieben