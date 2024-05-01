jerks.
Folge 1: Seitensprung
24 Min.Folge vom 01.05.2024Ab 16
Als Christian neben einer fremden Frau aufwacht, hat er große Schuldgefühle, seine Freundin Emily betrogen zu haben. Fahri gibt ihm nicht nur ein wasserdichtes Alibi, sondern auch nützliche Tipps, wie er sich gegenüber Emily verhalten soll. Dumm nur, dass Christian dennoch bald mittendrin im Schlamassel steckt ...
