Noah

Folge 9: Noah

21 Min.Folge vom 25.06.2025Ab 16

Lila veranstaltet eine Pyjamaparty, zu der Christian auch Noah, den Sohn einer Bekannten, einlädt. Da die anderen Kinder keinen Bock auf den Jungen haben, nimmt sich Christian seiner an. Fahri und Pheline sind indes in einer Wellnessklinik bei einer Darmspülung. Fahri ist alles andere als begeistert, als er erfährt, dass ein Angestellter bei seiner Freundin einen Schlauch eingeführt hat. Doch als eine Patientin ihn mit dem Chefarzt verwechselt, bessert sich seine Laune deutlich.

