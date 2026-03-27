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Jujutsu Kaisen

Du-weißt-schon-was

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 6vom 27.03.2026
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Jujutsu Kaisen

Folge 6: Du-weißt-schon-was

23 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 16

In der Jujutsu-Akademie gibt es mindestens einen Spion, der Informationen an Geto und seine Leute weitergibt. Yuji, Nobara und Megumi werden damit beauftragt, Nachforschungen anzustellen und den geheimen Informanten zu entlarven.

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