Der versteckte Schatz (2)Jetzt kostenlos streamen
Jujutsu Kaisen
Folge 2: Der versteckte Schatz (2)
23 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 16
Gojo und Geto erhalten den Auftrag, Riko Amanai zu beschützen. Das Mädchen dient als Gefäß für Meister Tengen, weshalb es mehrere Fluchmagier auf ihr Leben abgesehen haben. Riko besteht dennoch darauf, zur Schule zu gehen, weshalb die beiden Magier sie dorthin begleiten.
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Jujutsu Kaisen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Fantasie, Abenteuer
Produktion:JP, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Crunchyroll SA