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Jujutsu Kaisen

Der versteckte Schatz (3)

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 3vom 20.03.2026
Der versteckte Schatz (3)

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Jujutsu Kaisen

Folge 3: Der versteckte Schatz (3)

23 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 16

Misato wird entführt. Gojo und Geto vermuten, dass die Kidnapper die Frau gegen Riko tauschen wollen. Es gelingt ihnen jedoch, die Geisel zu befreien, ohne Riko aufzugeben. Anschließend brechen sie zur Insel Okinawa auf.

Weitere Folgen in Staffel 2

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