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Jujutsu Kaisen

Der versteckte Schatz (4)

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 4vom 27.03.2026
Der versteckte Schatz (4)

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Jujutsu Kaisen

Folge 4: Der versteckte Schatz (4)

23 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 16

Geto und Riko wollen gerade nach Hause aufbrechen, als Toji auftaucht und das Mädchen hinterrücks erschießt. Geto will nun Rache an dem Auftragskiller nehmen und nimmt den Kampf mit ihm auf.

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