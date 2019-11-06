Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 2: Folge 2
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Fall 1: Patrick Petrovic wird seit dem 31.07.1999 vermisst. Patricks Schwestern Jessica und Vanessa sind in großer Sorge und wünschen sich nichts sehnlicher, als ihren Bruder mit der Hilfe der Zuschauer endlich finden zu können. 2: Fall: 1963 wird Peter in einem Kinderheim in Berlin abgegeben. Er hat eine glückliche Kindheit, beginnt jedoch früh mit der Suche nach seinen Wurzeln - ergebnislos. Die Spuren führen Julia in die USA, wo sie eine erschütternde Nachricht erhält. Rechte: Sat.1
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH