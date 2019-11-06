Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 2 Folge 5 vom 06.11.2019
45 Min. Folge vom 06.11.2019 Ab 6

Fall 1: Nach einem misslungen Fluchtversuch aus Ost-Berlin bricht Anita in ein Kinderheim ein, um ihre Töchtern für einen zweiten Versuch zu holen. Die Flucht gelingt, doch Tochter Gabriele muss zurückbleiben - und bleibt bis heute verschwunden. Fall 2: Marina und Angela werden nach ihrer Geburt zur Adoption freigegeben. 2003 können sie ihre Mutter ausfindig machen, von ihrem Vater erfahren die Zwillinge nur Namen und Herkunft. Julia fliegt nach Rom, um nach Antonio zu suchen. Rechte: Sat.1

